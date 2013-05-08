قطاع الطيران الخاص بالمنطقة الأسرع نمواً في العالم

قال الرئيس التنفيذي لشركة "ناس جيت"، غسان حمدان، إن معدلات نمو قطاع الطيران الخاص في الشرق الأوسط أفضل من مستويات النمو في أرجاء العالم الأخرى وتتراوح بين 6 و10%، سنوياً.

وأضاف حمدان في حديث مع "العربية" على هامش مؤتمر EURO MONEY المنعقد حالياً في الرياض، "قطاع الطيران الخاص يعكس النشاط الاقتصادي للمنطقة".

ولفت حمدان إلى وجود شرائح مختلفة تستخدم الطيران الخاص منها رجال الأعمال والأثرياء في العالم العربي.

يُذكر أن اتحاد الطيران الخاص في الشرق الأوسط يقوم حالياً بإعداد مشروع قانون للطيران الخاص ينظم عمل القطاع بمنطقة الشرق الأوسط ويعزز معايير الرقابة والإشراف‏، بالتعاون مع الهيئات المتخصصة‏.‏

ويستحوذ قطاع الطيران الخاص في المنطقة على نحو 10%، من السوق العالمية التي توجد فيها 30 ألف طائرة، حيث تعاملت مطارات المنطقة خلال العام الماضي مع 110 آلاف رحلة للطيران الخاص، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 165 ألف حركة جوية بحلول عام 2020.