وزير السياحة: تونس تستهدف 7 ملايين سائح خلال 2013

قال وزير السياحة التونسي، جمال قمرة: "إن تونس فقدت نحو مليوني سائح خلال عام 2011، حيث تراجع العدد الإجمالي للسياح إلى نحو 5 ملايين سائح، ولكن تمكنا من استعادة مليون سائح خلال 2012، ونستهدف الوصول إلى المستوى السابق عند 7 ملايين خلال العام الجاري".

وأشار الوزير في مقابلة مع "العربية" على هامش معرض "سوق السفر العربي" في دبي، إلى حدوث انخفاض نسبي للحجوزات خلال الربع الأول، ولكن بعد تعيين الحكومة الجديدة نلمس تحسناً نسبياً في الإقبال، ونتوقع المزيد من التحسن خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الوزير أن مساهمة السياحة في الناتج المحلي، تراجعت خلال عام 2011، "ولكن استرجعنا المعدل السابق عند 7% خلال العام الماضي، ونستهدف الوصول بمساهمة القطاع السياحي إلى 8% من الناتج المحلي خلال العام 2013".

وأكد وزير السياحة التونسية أن السوق الفرنسية تعتبر أكثر الأسواق انتعاشاً من حيث الزوار لتونس، أما الخليجيون فيمثلون فقط 1% من السياح القادمين لتونس، مشيراً إلى أن المشاركة في "معرض السفر العربي" تأتي لدعم انعاش القطاع السياحي.