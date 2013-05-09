توقعات بعودة نشاط الطروحات الأولية بالمنطقة في 2013

توقع الرئيس التنفيذي لـ"جنيرو كابيتال الاستثمارية"، تامر بزاري، أن يسترجع قطاع الاستشارات المالية النشاط في أسواق المنطقة وإدراج شركات جديدة ابتداءً من العام المقبل.

وأكد بزاري في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش مؤتمر يوروموني في الرياض، ضعف قطاعي الاستشارات المالية، والاستثمارات في الشركات الخاصة، في السعودية خلال السنوات القليلة الماضية.

ولفت بزاري إلى أن اشتداد المنافسة بين شركات الاستثمارات المالية أدت إلى ضعف حركة القطاع.

وأشار بزاري إلى أن الاستثمارات في القطاع الخاص محدودة بسبب صعوبة الحصول على أموال.