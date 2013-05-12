السويلمي: نسعى بجدية لتطوير سوق الصكوك السعودية

كشف المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية "تداول" عبدالله بن صالح السويلمي، أن الفترة المقبلة ستشهد إنجاز خطوات وقطع مراحل جيدة على طريق تطوير سوق الصكوك في السعودية، في ظل ما تمثله من أهمية للسوق المالية السعودية خاصة، والاقتصاد الوطني بشكل عام.

وأكد السويلمي في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" على هامش مؤتمر "يورومني" السعودية في دورته الثامنة والذي عقد في العاصمة الرياض، أن هناك اهتماماً متزايداً بسوق الصكوك في المملكة، وذلك من خلال العمل الجاد على تطوير هذه السوق ورفع مستوى السيولة المتداولة فيها، وكذلك النظر في إجراءات إصدار الصكوك، والعمل والتنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة ومنها بالطبع الجهات المصدرة أو التي لديها نية للإصدار.

وأوضح أن "تداول" تسعى بجدية لتسهيل عملية إصدار الصكوك وجعلها إدارة مسيرة للحصول على تمويل سواء للشركات المصدرة أو لمشاريع البنية التحتية الكبيرة التي تشهدها المملكة.

ورحّب السويلمي بالخطوة التي اتخذتها هيئة السوق المالية مؤخراً بتشكيل لجنة استشارية أو فريق استشاري يضم مشاركين من السوق من خبراء ومتخصصين وأكاديميين، مؤكداً أن هذه الخطوة تسهم في جعل السياسات والقرارات الصادرة عن الهيئة متناغمة مع ما متطلبات السوق من ناحية وما يحتاجه المتعاملون في السوق من ناحية أخرى، وكذلك التجاوب مع آراء الشركات المدرجة وشركات الوساطة والمستشارين الماليين وأيضاً المستثمرين.

وحول مسألة الطروحات الأولية، أكد السويلمي أن السوق السعودية تميزت في السنوات الأخيرة باستمرار الطروحات الأولية بشكل منتظم، حيث شهدت السوق مطلع 2013 طرحين، وهناك طرحان آخران تم الإعلان عنهما مؤخراً.

وشدّد المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية "تداول" على أهمية الطروحات الأولية ودورها الأساسي في تطوير السوق المالية، لافتاً إلى أن جميع الاكتتابات التي طرحت في السوق السعودية شهدت معدلات تغطية مرتفعة وحظيت بإقبال كبير من المستثمرين.

وأوضح أن "تداول" لديها برنامجاً يتولاه فريق متخصص، مهمته التواصل مع الشركات العائلية والشركات الخاصة، لتزويدهم بالمعلومات واللازمة للتحول إلى شركات مساهمة، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يلقى قبولاً جيداً من جانب الشركات.

يُذكر أن العاصمة السعودية الرياض قد شهدت خلال يومي السابع والثامن من مايو الجاري انعقاد مؤتمر يورومني السعودية، في دورته الثامنة تحت رعاية وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف، وبحضور عدد من الوزراء وعدد كبير من المشاركين من القيادات والمسؤولين ورؤساء وتنفيذيين وأعضاء مجالس شركات مدرجة وشركات مالية وقانونية ونخبة من الاقتصاديين ورجال الاعمال والمستثمرين.