بيت التمويل الخليجي يدرس الاستثمار في مشاريع عقارية جديدة

قفزت أرباح بيت التمويل الخليجي خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 43%، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي لتسجل 1.5 مليون دولار، على الرغم من تراجع إجمالي الدخل.

ويأتي هذا النمو القوي في الأرباح على خلفية تضاعف الرسوم الإدارية أكثر من أربع مرات وإعادة شراء ديون بأسعار مخفضة إلى جانب خفض التكاليف التشغيلية الفصلية بـ30%.

وفي مقابلة مع "العربية" قال رئيس الشؤون الإدارية للمحافظ الاستثمارية في "بيت التمويل الخليجي"، حازم عبدالكريم، "إن النمو الكبير في الأرباح جاء بدعم من الارتفاع الكبير في الرسوم الإدارية لعدة مشاريع استثمارية، بالإضافة إلى إعادة شراء ديون بأسعار مخفضة، وكذلك تخفيض تكاليف التشغيل بنسبة كبيرة".

وأوضح عبدالكريم أن البنك البحريني، المدرج في أسواق البحرين ودبي والكويت ولندن، يدرس حالياً مجموعة من الفرص الاستثمارية المطروحة، وسيتخذ مجلس الإدارة قراراً بشأنها خلال الفترة المقبلة، مضيفاً: "إن المحفظة الاستثمارية للبنك تبلغ حالياً نحو 2.2 مليار دولار".

وأشار إلى أن البنك يدرس الاستثمار في مشاريع عقارية والتخارج من مشاريع قائمة، وبدأ بالفعل محادثات مع بعض المطورين في هذا السياق".

وأكد عبدالكريم أن "بيت التمويل الخليجي" اتخذ مخصصات بحوالي مليون دولار مقابل إعادة تقييم لأحد الاصول العقارية في الربع الأول، مع احتمالات لتكوين مخصصات جديدة خلال الفترة المقبلة".