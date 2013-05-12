هيئة الاتصالات السعودية تستهدف وجود 3 مشغلين افتراضيين

تقدمت خمسة اتحادات إلى "هيئة الاتصالات" في السعودية، للحصول على رخصة مشغل الاتصالات الافتراضي وهي "أكسيوم موبايل"، و"اتحاد موبايل فيرجن"، بجانب "اتحاد جوراء ليبارا" واتحاد (fastnet)، و"اتحاد سفاري".

وفي مقابلة مع "العربية"، أوضح الشريك في "بوز آند كومباني"، هلال حلاوي، "أن المشغل الافتراضي يحصل على رخصة لإعادة بيع خدمات الاتصالات اللاسلكية المحمولة دون أن يتملك شبكة خاصة أو ترددات خاصة به، مشيراً إلى أن المشغل الافتراضي يمكن أن يستهدف شريحة معينة من المستهلكين.

وأكد حلاوي أن وجود المشغلين الافتراضيين ينشط سوق الاتصالات في السعودية، مشيراً إلى أن "هيئة الاتصالات" تستهدف وجود 3 مشغلين افتراضيين.

وأضاف: "إن وجود المشغلين الافتراضيين لا يستدعي بالضرورة المنافسة على الأسعار". ويدخل مقدم خدمة المحمول الافتراضية عن طريق إبرامه اتفاقية مع إحدى الشركات المقدمة لخدمات المحمول، بحيث يتم استخدام الأبراج والترددات الخاصة بها واستخدام خدمات الشبكة بها بسعر الجملة، ومن ثم تقوم الشركة الافتراضية بإعادة بيع هذه الخدمات لمستخدميها بسعر المستهلك.