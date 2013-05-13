مشروع لتنظيم تداول أسهم الشركات الخاسرة بالسوق السعودية

أعدت هيئة السوق المالية السعوديةِ مشروع الإجراءاتِ والتعليماتِ الخاصةِ بالشركاتِ المدرجةِ التي بلغت خسائرُها المتراكمة 50% أو أكثر، من رأسِمالِها، بغرض تنظيم آليةِ التعامل معها.‏

وقامت الهيئة بتقسيم الشركاتِ المعنيةِ إلى ثلاثةِ أقسام وفقاً لنسبِ خسائرِها من رأس المال، وتشملُ القائمة الأولى الشركاتِ التي تبلغُ خسائرُها بين 50-75% من رأس المال، حيث الزمتها الهيئة بالإفصاح عن تفاصيل خسائرهِا، على أن تعلنَ عن قوائمِها المالية شهرياً، وستقوم السوقُ بإضافةِ علامة إلى جانب اسم الشركةِ في موقعِها الإلكتروني ترمز إلى تراكم خسائرهِا وفي حالةِ بلوغ الخسائر المتراكمةِ 75-100% من رأسِمالِها، فإضافة إلى الإجراءاتِ التي تم ذكرُها مسبقاً ستُعدلُ المدة لتنفيذِ المقاصةِ لأوامر بيع أسهم الشركة وشرائها إلى يومين، عند إضافةِ علامةٍ بجانبِ السهم في الموقع.

كما سيتوجبُ على مجلس إدارةِ الشركةِ الخاسرةِ إعداد خطةٍ لتعديل أوضاعِها وإعلانِها لمساهميها، وذلكَ خلالَ فترة لا تتجاوزُ 60 يوماً من صدور الإعلان.

على أنْ تقدمَ الشركة بشكل فصلي تفاصيلَ تنفيذهِا للخطةِ المطلوبة في حين سيتمُ حذفُ العلامةِ عندَ خفض الشركة خسائرهِا دونَ 75% من رأس المال.

أما في حالةِ بلغت الخسائرُ 100% من رأس المال فأكثر فعلى الشركات تنفيذ الإجراءاتِ ذاتِها ولكن سيتمُ تعليقُ التداول على أسهم الشركة، علماً أنه يجوز التعامل في أسهم الشركة خلالَ هذه الفترة من خلال مركز إيداع الأوراق المالية.

يذكرُ أنّ الشركاتِ التي تفوقُ خسائرُها 75% تواجه إلغاء إدراج أسهمِها عندَ مرورِ عامين على السنةِ المالية التي أعلنت فيها عن تراكم خسائرهِا دونَ توفيق أوضاعِها أو تحقيق أرباح تشغيلية، كذلك سيتمُ إلغاءُ إدراج أسهم الشركة بعدَ مرور 30 يوماً من عدم التزام الشركة بالإجراءاتِ المطلوبة.