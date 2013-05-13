"إشراق" تتجه للاستحواذ على فنادق في دبي وأبوظبي

حققت شركة "أشراق العقارية" ومقرها أبوظبي، أرباحاً صافية بلغت 103 ملايين درهم خلال الربع الأول، بارتفاع يتجاوز الثمانية أضعاف (850%) مقارنة بنحو 10.8 مليون درهم في الربع المقابل من العام الماضي.

وفي مقابلة مع "العربية"، كشف العضو المنتدب لشركة "إشراق العقارية" جمال حمد الصغير، أن مبيعات الأراضي شكلت حوالي 60% من الإيرادات الفصلية للشركة فيما ساهم التشغيل الفندقي بنحو 40% من الإيرادات التي حققتها الشركة خلال الفترة المالية المنتهية، معتبراً أن "النتائج إيجابية بشكل كبير، ومن المتوقع أن تواصل الشركة أداءها القوي خلال الفترة المقبلة".

وأكد الصغير أن "إشراق العقارية" تجري مفاوضات بشأن الاستحواذ على فنادق في دبي وأبوظبي خلال 2013، مشيراً إلى أن الشركة تعتمد في تمويل هذه الصفقات على التدفقات التشغيلية، بالإضافة إلى اتفاقيات تمويل مع بعض البنوك.

وفي بيان صحافي أصدرته الشركة اليوم قال الصغير، "إن الشركة لديها سيولة جيدة بحكم نتائج الأرباح والإيرادات وقد يجري التعاون مع البنوك بما يخص المشاريع الجديدة"، موضحاً أن وضع الشركة جيد وتعمل ضمن مراحل في مشاريعها.

وفي ما يتعلق بالإدراج في السوق المالي السعودي، قال الصغير، "إننا تقدمنا بطلب رسمي من أجل إدراج شركة إشراق في السوق المالي السعودي وننتظر الموافقات المبدئية حول هذا الأمر، كما يوجد توجه لدينا للاستثمار في السعودية في مشاريع في الرياض والدمام وعدد من المدن الأخرى.

وكشف الصغير عن عزم الشركة إطلاق مشروع في منطقة جميرا في دبي يضم 3 أبراج سكنية بتكلفة 200 مليون درهم وسيجري بدء الإنشاءات بها خلال العام الجاري.

وأشار إلى استحواذ شركة "اشراق" في وقت سابق على فندق نوران للشقق الفندقية في صفقة بلغت تكلفتها 135 مليون درهم.