عادل علي: "العربية للطيران" تتسلّم 8 طائرات جديدة

قال عادل علي، الرئيس التنفيذي لـ"العربية للطيران"، إن الشركة ستستلم ثماني طائرات جديدة العام الجاري، وإنها وفرت السيولة الكافية لتمويل شرائها.

وأضاف أن "العربية للطيران" تعتزم تدشين 3 وجهات جديدة خلال الربع الثاني من عام 2013.

يُشار إلى أن "العربية للطيران" نجحت في تحقيق أرباح بـ59 مليون درهم خلال الفترة المنتهية في 31 مارس/آذار 2013، متفوقة بذلك على توقعات المحللين، ومسجلةً نمواً بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012 التي بلغ صافي الأرباح خلالها 49 مليون درهم.

وبلغت عائدات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري 722 مليون درهم، بنمو نسبته 22% مقارنة بحجم عائداتها البالغ 594 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

ومن جهة أخرى، سجَّلت "العربية للطيران" خلال الشهر الماضي رقماً قياسياً في حركة المسافرين، حيث وصل عدد المسافرين على متن طائراتها خلال الربع الأول من عام 2013 إلى 4 .1 مليون مسافر، وهو أعلى رقم تسجّله خلال ربع واحد منذ انطلاق عملياتها في 2003.