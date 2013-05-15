البواردي: آلية المعدل السعري تعطي إغلاقاً عادلاً للأسهم

قالت السوق المالية السعودية "تداول" إنها في إطار سعيها إلى زيادة كفاءة وفاعلية السوق، حيث قامت بالتعاون مع هيئة السوق المالية بدراسة عن الطريقة الحالية لاحتساب سعر إغلاق أسهم الشركات المتداولة في السوق شملت الطرق المطبقة عالمياً واستشارة بعض المختصين الماليين بالسوق.

وخلصت الدراسة إلى اقتراح استخدام طريقة المعدّل السعري في احتساب سعر الإغلاق، وقد دعت "تداول" جمهور المتداولين والمستثمرين في السوق السعودية بالإدلاء بآرائهم حول هذا الاقتراح، والفترة الزمنية المناسبة لاحتساب المعدّل السعري، وأي ملاحظات أخرى متعلقة بهذا الشأن خلال مدة أقصاها 21 رجب 1434هـ الموافق 31 مايو/أيار 2013.

وفي تعليقه على هذه الإجراءات، قال وليد البواردين مدير إدارة التداولات النقدية في "تداول"، في لقاء خاص مع قناة "العربية"، إن الطريقة الحالية لاحتساب سعر إغلاق الأسهم تعتمد على آخر صفقة اعتيادية تتجاوز قيمتها 15 ألف ريال، فآخر صفقة تتم على السهم قيمتها فوق هذا المبلغ تعتبر سعراً لإغلاق السهم.

وأضاف أن السوق المالية تعمل دائماً على زيادة كفاءتها وفاعليتها، ووضع هذه الآلية الجديدة تمنع تركز بعض التعاملات في الدقائق الأخيرة من التأثير على سعر إغلاق السهم، فالآلية تعتبر زيادة لكفاءة السوق بشكل عام، وتعطي سعر إغلاق أكثر عدالة.

وأوضح البواردي أن طريقة المعدل السعري تعتمد على تحديد فترة معينة قبل الإغلاق تجعل من الصعوبة التحكم في سعر إغلاق السهم، لذلك طرحنا مقترحاً لأخذ رأي الأطراف المختلفة في السوق، حيث نقترح أن تكون هذه الفترة 15 دقيقة قبل الإغلاق، نأخذ خلالها متوسط سعر السهم، على أن يكون هذا المتوسط هو سعر إغلاق السهم.

وأكد البواردي أن "تداول" ترغب في الحصول على آراء كافة الأطراف العاملة في السوق المالية، وعلى أساس هذه الآراء يكون اتخاذ القرار بعد تجميع هذه الردود من الجمهور.

وأشار إلى أن الفرصة متاحة حتى نهاية شهر مايو الجاري لمن يريد طرح رأيه حول هذه الآلية، متوقعاً أن يتم العمل بهذه الآلية بعد ذلك التاريخ بـ3 أشهر من إقرارها بشكل نهائي.

ولفت البواردي إلى أنه كجزء من الدراسة تم استبيان آراء بعض المختصين بشأن الطريقة الحالية لاحتساب سعر الأغلاق ومقارنتها بالطرق الاخرى المعمول بها عالمياً، وبينت نتائج الاستبيان الأولي الذي تم بداية العام الجاري، تفضيل المختصين لطريقة "المعدل السعري" كمحدد لسعر الاغلاق، فيما جاء "الإغلاق باستخدام المزاد" بالمرتبة الثانية.