325 مليار درهم تجارة دبي غير النفطية في 3 أشهر بنمو 16%

ارتفعت التجارة غير النفطية لدبي خلال الربع الأول بنحو 16% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، لتصل إلى 325.5 مليار درهم "88.6 مليار دولار"، مدعومة بانتعاش القطاع العقاري، بالرغم من تراجع التجارة مع إيران وضعف الاقتصاد العالمي.

وفي مقابلة مع "العربية" قال المدير التنفيذي الأول للشؤون المؤسسية في "جمارك دبي"، يوسف السهلاوي: "إن النمو الكبير لتجارة دبي خلال الربع الاول يأتي بدعم من القفزة النوعية لاقتصاد الإمارة التي تحققت خلال السنتين الأخيرتين، خاصة بعد القفزة الكبيرة التي تحققت خلال عام 2011، في أعقاب الازمة المالية التي تأثرت بها جميع أسواق العالم".

وأوضح السهلاوي أن نمو حركة المطارات والاستثمارات الهائلة التي تضخها الإمارة في هذا القطاع، وكذلك الانتعاش السياحي، تعتبر من أهم العوامل التي تدعم النمو التجاري لدبي".

وتوقع مواصلة حركة النمو بقوة خلال النصف الثاني من العام الجاري، مشيراً إلى أن الاضطرابات التي واجهتها بعض الدول المجاورة انعكست إيجابياً على دبي".

وأشار إلى أن الصين والهند والولايات المتحدة الأميركية تأتي على رأس أكبر الشركاء التجاريين لدبي، كما يعتبر الذهب والإلكترونيات والسلع الغذائية من أهم السلع المكونة لتجارة دبي سواء فيما يتعلق بالصادرات أو الواردات.