"صندوق النقد" يطالب مصدري النفط بتعزيز دور القطاع الخاص

قال مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، مسعود أحمد: "إن الصندوق خفض توقعاته لنمو الدول المصدرة للنفط في المنطقة للعام الجاري إلى 3.2%، إذ نتوقع انخفاض الطلب العالمي على النفط وبالتالي تراجع الإنتاج في هذه الدول".

وتحدث مسعود أحمد، في مقابلة مع "العربية"، عن أسباب قيام الصندوق بخفض توقعاته لنمو الدول المصدرة للنفط هذا العام، داعياً إياها للتركيز على المدى المتوسط الأجل، لاسيما تمكين دور المواطنين في القطاع الخاص.

وأضاف "في هذا السياق نرى أنه على الدول المصدرة للنفط التركيز على القطاعات غير النفطية، الأمر الذي تقوم به الدول الخليجية، حيث وصل نمو هذه القطاعات إلى 6% في العام الماضي".

ومن ناحية أخرى نرى أنه من أبرز التحديات التي تواجه هذه الدول هو النظر والتخطيط للمدى متوسط الأجل، وخاصةً توفير فرص عمل للمواطنين، وتعزيز مهاراتهم لتتوافق مع متطلبات السوق، لاسيما في القطاع الخاص.