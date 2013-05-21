5.5 مليار ريال قروض "كفالة" للمشاريع الصغيرة بالسعودية

قال مدير عام "صندوق التنمية الصناعية" السعودي، علي العايد، "إن القروض الصناعية التي تقل عن 15 مليون ريال تمثل 35% من إجمالي المشاريع المعتمدة من الصندوق والتي بلغت 2450 مشروعا صناعيا، اعتمد لها نحو 3400 قرض".

وأشار العايد في مقابلة مع "العربية" إلى أن "صندوق التنمية الصناعية" يواصل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج "كفالة" الذي تم إطلاقه بالتعاون مع وزارة المالية والبنوك في 2006، وتم تمويل نحو 3200 منشأة صغيرة ومتوسطة، ووصلت تمويلاته الإجمالية حتى الآن إلى 5.5 مليار ريال.

وأوضح أن الصندوق يمنح قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة أهمية خاصة، لدوره الكبير في استدامة نمو الاقتصاد الوطني وفي توفير فرص عمل جديدة.

وأشار العايد إلى أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل تنظيم ملتقى هام، يضم صناع القرار والمهتمين من السعودية، وكذلك المختصين من دول العالم المختلفة سواء من الرسميين أو القطاع الخاص، لتنشيط ودعم هذا القطاع المهم، وتقديم نتائج إيجابية تخدم القطاع مستقبلاً.

وأشار إلى وجود إقبال كبير على قروض الصندوق، للاستفادة من المميزات المتمثلة في التمويل حتى 75% من قيمة المشروع، والتمتع بفترة سداد تصل إلى 20 عاماً.