"أسما إنفست" تخطط لاستثمار 230 مليون دولار في المغرب

قال المدير العام للشركة السعودية المغربية للاستثمار الإنمائي "أسما إنفست"، محمد ياسين، إن الشركة تخطط لاستثمار 230 مليون دولار في عدة قطاعات.

وأضاف ياسين في مقابلة مع قناة "العربية" أن المخطط يركز على قطاعات العقار والسياحة والزراعة، وقال: "بدأنا بمشروعين كبيرين في الدار البيضاء وإيفرن بتكلفة إجمالية تقدر بـ90 مليون دولار، وتركيز الشركة سيتجه إلى المشاريع الكبرى".

ولفت إلى أن مخطط الشركة سيستمر بدءاً من العام الحالي حتى 2015، وأن هذه الخطط تأتي بعد تأكد مجلس الإدارة من أخذ الخبرة الكافية بعد 20 عاماً من العمل.

وقال ياسين: "ساهمت الشركة في 30 عملية استثمارية، منها ما قامت بها بمفردها ومنها ما شاركت فيها مستثمرين عرباً وأجانب، وكانت مساهمة الشركة في المشاريع متنوعة إلا أنها تتراوح بين 5% و35%".

يُشار إلى أن الشركة السعودية – المغربية للاستثمار الإئماني تأسست عام 1992، برأس مال 400 مليون درهم مغربي (ما يقارب 47 مليون دولار)، وتمّت مضاعفته عام 2010.

وينقسم رأسمال الشركة مناصفة بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ووزارة الخزانة المغربية، حيث تهدف "أسما إنفست" لتعزيز وتمويل مشاريع التنمية، إلى جانب تشجيع تدفق رأس المال والاستثمار في مشاريع مجدية، وزيادة التعاون بين المستثمرين ورجال الأعمال، وتنمية التجارة.

وتركز شركة "أسما" على مجالات قطاعات اقتصادية متعددة أبرزها الاستثمار في أسهم المشاريع السياحية، والزراعية، والعقارات، والصناعة، كما تعمل على منح قروض على النطاق المتوسط والبعيد للشركات التابعة لها، وفي الوقت ذاته تقوم بتقديم دراسات جدوى للمشاريع واستشارات للشركات في مجال الاستثمار، كما تقدم المساعدة للمستثمرين لإنجاز مشاريعهم والترويج لها .

وبحسب بيان للشركة فإن استثماراتها تتوزع على قطاع العقارات وتنمية المناطق الصناعية بما لا يقل عن 31%، والقطاع السياحي 29%، ويصل معدل الاستثمار في التجارة والصناعة لـ16%.

وركزت شركة "أسما إنفست" على القطاع الزراعي، حيث بلغت استثماراتها فيه ما لا يقل عن 12%، بالإضافة لمجالات أخرى مهمة كالنقل، والاتصالات، والخدمات بما لا يقل عن 11%، وصناديق الاستثمار 1%.

وأنجزت الشركة منذ بدء أعمالها 30 مشروعاً استثمارياً بقيمة 4 مليارات درهم، ووصلت حصة الشركة من حقوق المساهمين في المشاريع 440 مليون درهم مغربي، فيما وصل عدد الوظائف المباشرة وغير المباشرة ما يزيد على 8000 وظيفة.