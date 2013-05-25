"أريد": ننتظر الرد بشأن عرضنا من "فيفندي"

كشف ناصر معرفية، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أريد" في لقاء له مع قناة "العربية" أن الشركة وصلت إلى المرحلة النهائية من المفاوضات بشأن صفقة الاستحواذ على اتصالات المغرب "فيفندي"، وأن الشركة تنتظر حالياً الرد بشأن عرضها لهم.

وأضاف أن الشركة قدمت عرضاً جيداً ومتكاملاً، ويمكن تنفيذة بأقصى وقت ممكن. وأكد أن حجم التمويل المعروض 12 مليار دولار في حال رغبت الحكومة في بيع حصتها في السوق.

من جهة أخرى، تقدمت "أريد" بشراء رخصة من شركة الاتصالات في "ميامنار"، بهدف توفير الخدمة، كون فرصة النمو في البلد كبيرة، ورغبة من الشركة بالتوسع في دول شرق آسيا.