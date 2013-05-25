غندور: التجارة الإلكترونية هي الأكثر جذباً للاستثمارات

أكد فادي غندور، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Aramex" في لقاء له مع قناة العربية على هامش المؤتمر الاقتصادي العالمي في البحر الميت، أن التغيرات التي طالت الوطن العربي خلال السنوات القليلة الماضية ساهمت بشكل مباشر في التركيز على أهمية خلق وظائف للشباب في القطاع الخاص.

وأضاف أن الريادة في الأعمال، وفتح الأسواق، والتجارة الإلكترونية أصبحت جزءا من الحل لمعالجة مشكلة البطالة.

وأشار إلى أن أكثر القطاعات نجاحا وجذباً هي التجارة الإلكترونية، وأكد أن قدرات القطاع لا تأتي إلا بفتح الأسواق العربية وتفعيل دورها بأسرع وقت ممكن.

