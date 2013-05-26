السعودية تنفق 4.4 مليار دولار على الصحة خلال عامين

قال الرئيس التنفيذي لشركة أدوية الحكمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مازن دروزة: "إن الحكومات العربية توجه استثمارات كبيرة للقطاع الصحي، ومنها الأردن حيث يصل الإنفاق على الرعاية الصحية نحو 9% من الدخل الإجمالي، وفي السعودية نحو 5%، ومصر 6%".

وأضاف دروزة في لقاء مع "العربية" على هامش "المنتدى الاقتصادي العالمي 2013" في البحر الميت: "إن استثمارات الدول العربية في الدواء يصل إلى 11 مليار دولار، وخلال السنوات الثلاث الماضية كان معدل النمو بنحو 12% سنوياً، وأكد أن إجمالي الإنفاق العربي على الرعاية الصحية سيواصل الارتفاع".

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تخطط لاستثمار نحو 4.4 مليار دولار خلال السنتين القادمتين في البنية التحتية للقطاع، بما يشمل المستشفيات أو مراكز صحية أو تطعيم مبكر مجاني، وأوضح أن المغرب سيضيف نحو 8 ملايين مواطن على الرعاية الصحية".

وقال إن الإنفاق على الرعاية الصحية في العالم العربي يزداد بشكل متواصل خاصة بعد الربيع العربي، حيث انتبهت الحكومات للوضع الاجتماعي للمواطن العربي الذي أحياناً لم يكن يتلقى أي دعم في هذا المجال.

وخلال جلسة "الاستثمار في مجال الرعاية الصحية" خلال المنتدى الاقتصادي العالمي، تحدث دروزة عن الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصحي بالرغم من وجود اختلافات في التكاليف والبنية التحتية للمنطقة، وأكد أن دور الشركات في القطاع الخاص مهم في المساعدة على تحقيق التوازن بين هذه الاختلافات من خلال تقديم خدمات الرعاية الصحية.