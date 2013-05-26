هنري عزام: الاقتصاد يشهد بناء فقاعات تنفجر خلال عامين

قال الخبير الاقتصادي ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في الأردن الدكتور هنري عزام، إن الاقتصاد العالمي يشهد حالياً بناء فقاعات في ظل معدلات الفائدة المتدنية.

وأضاف عزام في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في الأردن أن القطاع الخاص يمثل بارقة الأمل لخلق معدلات نمو أعلى وذلك على الرغم من فقدانه الثقة في نفسه، والتي تتطلب العمل على إعادة هذه الثقة مجدداً.

وتوقع عزام حدوث فقاعات في الاقتصاد العالمي خلال العامين المقبلين قد تعيدنا إلى ما قبل الأزمة المالية العالمية، خاصة أن أسعار الأسهم شهدت ارتفاعات كبيرة.

وحول استثمارات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في الأردن في الخارج قال عزام إنه لا توجد استثمارات خارجية للصندوق حتى الآن باستثناء الحكمة المدرجة في بورصة لندن.

وأضاف "نحاول إقناع مجلس إدارة الصندوق بالاستثمار في الخارج، ومن المفترض أن تكون نسبة هذه الاستثمارات ما بين 5 إلى 10%".