"ماجد الفطيم" تطرح سندات لتمويل استحواذها على كارفور

قال الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم القابضة"، إياد ملص، إن تمويل استحواذ شركة "ماجد الفطيم" على الحصة الفرنسية في سلسلة المتاجر "كارفور" سيتم من خلال طرح سندات هجينة في الأسواق العالمية.

وأشار ملص في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في الأردن إلى بدء الحملة الترويجية لسندات "ماجد الفطيم القابضة" يوم غد. وقال: "لن يكون لسندات "ماجد الفطيم القابضة" تاريخ استحقاق".

وكانت مجموعة "ماجد الفطيم القابضة" الإماراتية قد أعلنت قبل أيام استحواذ على 100%، من متاجر مجموعة "كارفور" الفرنسية في الشرق الأوسط البالغة 25%، مقابل 530 مليون يورو.

ونمت مبيعات "ماجد الفطيم القابضة" بأكثر من 10% في الربع الأول من 2013.

وأوضح ملص أن نتائج الشركة في مصر لم تتأثر بهبوط أسعار صرف الجنيه المصري. وقال رئيس ماجد الفطيم القابضة: "نمت أعمالنا بنحو 4% في على الرغم من هبوط العملة".

وحول نسبة تشغيل الفنادق التابعة للمجموعة قال ملص إنها تفوق الـ80%.