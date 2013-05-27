الأردن يؤكد تدني أعداد السياح بسبب اضطرابات المنطقة

قال وزير السياحة الأردني، إبراهيم سيف، إن بلاده عانت من تدني أعداد القادمين بسبب اضرابات المنطقة.

وأضاف سيف في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت إن الأردن أعاد على إثر ذلك تعريف منتجات السياحة والارتباط بأسواق جديدة لتنشيط السياحة.

وقال سيف "يجب استغلال طاقات البلاد السياحية إلى الحد الممكن"، وأوضح سيف أن الأردن جزء من إقليم سياحي، وأن القادمين يزورون دولاً مجاورة بالإضافة للأردن، حيث أعاد السائحون الارتباط بأسواق جديدة مثل السوق التركي الذي لم يكن موجوداً.

وقال "هناك تنسيق لتسهيل مع كافة الجهات الحكومية في الأردن لتأمين وصول السائحين، إلا أن السياحة القادمة من الدول غير العربية تراجعت معدلاتها في الربع الأول، بينما شهد السوق الأردني ارتفاعاً في الربع الأول في عدد السياح من الدول العربية بنحو 0.4%".