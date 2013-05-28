300 مليون ريال قروض بالربع الأول من بنك التسليف السعودي

قال مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار إبراهيم الحنيشل إن البنك قدم قروضا خلال الربع الأول من العام الجاري تقدر بـ300 مليون ريال، لأكثر من 1300 منشأة.

وأضاف الحنيشل في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش الملتقى السعودي الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يعقد في الرياض، إن نسبة النجاح في المشاريع التي أقرضها الصندوق جيدة، وإنه تجري الآن دراسة هذه المشروعات لحصرها.

وحول التأخر في منح القروض، قال الحنيشل "في الفترة الماضية كان هناك تأخر واضح، وخلال العامين الماضيين جرى تسهيل كثير من الإجراءات، وفي السابق كانت تصل مدة الحصول على القرض إلى عام ونصف أو عامين والآن لا تتجاوز أربعة أشهر".

وأشار الحنيشل إلى أن البنك السعودي للتسليف والادخار قدم خلال تاريخه 21 ألف قرض بقيمة تجاوزت 3 مليارات ريال.