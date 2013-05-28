العساف: اقتصاد السعودية يوفر فرصا هائلة للمنشآت الصغيرة

شدّد وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف على متانة الاقتصاد السعودي في توفير فرص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة, مؤكداً أن التمويل المادي لن يكون عائقاً لهذه المشاريع.

وأضاف العساف في تصريحات على هامش الملتقى السعودي الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يعقد في الرياض، أنه تم دعم الطاقة البشرية لبنك التسليف العام الماضي وسيتم دعمها مستقبلاً.

ولفت إلى أن دعم الطاقة البشرية لبنك التسليف ناجم عن النشاط الكبير في التمويل، حيث تمت زيادة رأسمال بنك التسليف والادخار بـ30 مليار ريال لدعم تمويل المنشآت.

وزاد العساف أن "التعاون مع البنوك للتمويل عبر برنامج "كفالة" قطع أشواطا كثيرة"، وأكد وجود نمو كبير في إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة للربع الأول، وأيضاً خلال العامين الماضيين.

وقال: "إن نمو إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة للربع الأول بما يساوي 2012، والاقتصاد يخلق فرصاً هائلة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة".