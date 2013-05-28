53 % من قروض "التنمية الصناعية السعودي" لمشروعات صغيرة

قال مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي، علي العايد، إن القروض الممنوحة من الصندوق للمشروعات الصناعية الصغيرة تشكل 53%، من إجمالي القروض الممنوحة من الصندوق.

وأضاف العايد في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش لملتقى السعودي الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يعقد في الرياض إن إجمالي التمويل منذ إنشاء الصندوق بلغ 106 مليارات ريال.

وأضاف العايد "نشاط ملحوظ في القروض المعتمدة للمشاريع الصغيرة إلى 75%، كما أن 53%، من قروض الصندوق هي لمشاريع صناعية صغيرة". وأكد أن الصندوق يعمل حالياً على بحث أساليب جديدة التمويل.

وأوضح أن أعداد المستفيدين ضمن برنامج "كفالة" للمنشآت الصغيرة التابع لصندوق التنمية الصناعية في ارتفاع مستمر.