جدوى: رفع النظرة المستقبلية يعزز الثقة باقتصاد السعودية

رفعت وكالة (Standard and Poor’s) النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي من مستقرة إلى إيجابية على خلفية تنويع الاقتصاد وإدارة الاحتياطيات المالية، فيما أبقت على التصنيف الائتماني للمملكة عند (AA-).

وفي مقابلة مع "العربية"، قال كبير مديري إدارة الأبحاث في "جدوى للاستثمار"، فهد التركي، "إن إس آند بي استندت إلى عدة عوامل لرفع النظرة المستقبلية لاقتصاد المملكة، وفي مقدمتها النمو الاقتصادي القوي خلال السنوات الأخيرة، والذي تراوح في المتوسط بينة 6-8% خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وكذلك الإنفاق الحكومي الكبير، خاصة مع توجه غالبية هذا الإنفاق إلى البنية التحتية، وهو ما يعني دعم استدامة الاقتصاد المحلي، كما دعم النظرة المستقبلية أيضا تزايد مساهمة القطاع غير النفطي في النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى زيادة الاحتياطيات لدى "مؤسسة النقد" وارتفاع السيولة لدى القطاع المصرفي".

وأوضح التركي أن رفع النظرة المستقبلية يعتبر مرحلة سابقة لرفع التقييم الائتماني، ويعزز الثقة بالاقتصاد المحلي، ويدعم صورته الإيجابية.

وقال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف: "إن نمو الاقتصاد سيفوق توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 4.4% خلال العام الجاري"، موكداً عدم اتفاقه مع توقعات الصندوق.

وانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية إلى 6.8%، خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 8.5% في عام 2011.