استرداد تكاليف الربط الكهربائي لمصر والسعودية بـ8 سنوات

قال الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء السعودية، علي البراك، إن اختلاف أوقات الذروة لاستهلاك الكهرباء سيخدم مشروع الربط بين مصر والسعودية.

ولفت البراك في مقابلة مع قناة "العربية" عبر الهاتف إلى أن مدة استرداد تكاليف شبكة الربط الكهربائي لمصر والسعودية تبلغ 8 سنوات. وأكد أن معدل العائد من الاستثمار للربط الكهربائي بين مصر والسعودية يتجاوز 13%.

وكانت السعودية ومصر قد وقعتا مذكرة تفاهم للربط الكهربائي بينهما وذلك في مشروع سيتكلف حوالي 1.6 مليار دولار.

وتعاني مصر من أزمة كهرباء وتشهد بعض المناطق انقطاعات متكررة خلال أشهر الصيف مع بلوغ الطلب ذروته. وسيبلغ معدل العائد من الاستثمار حوالي 20% عند استخدام الخط الرابط للمشاركة في احتياطي التوليد، ولتبادل الطاقة بين البلدين في فترات الذروة لكل بلد بحد أعلى 3000 ميغاوات، ويتجاوز العائد من الاستثمار 30%، إذا استخدم الخط، إضافة الى استخداماته الموضحة سابقاً، للتبادل التجاري للكهرباء، خاصة في الشتاء، الذي سيتيح للمملكة تصدير الكهرباء الفائضة في منظومتها إلى مصر.