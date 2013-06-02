"بيتك": زيادة رأس المال ستوجه لتوسعات خارج الكويت

قال الرئيس التنفيذي لـ"بيت التمويل الكويتي"، محمد سليمان العمر، "إن الزيادة في رأس مال البنك الكويتي والتي تبلغ نحو 230 مليون دولار ستستخدم في التركيز على مخاطر سيادية وتمويل البنية التحتية والتوسعات".

وينطلق الأربعاء المقبل، الاكتتاب في زيادة رأسمال "بيت التمويل الكويتي" البالغة 20%، عبر طرح نحو 639 مليون سهم بقيمة 64 مليون دينار (نحو 230 مليون دولار) وبسعر 500 فلس للسهم (100 فلس قيمة اسمية، و400 فلس علاوة إصدار)، ويستمر الاكتتاب لمدة أسبوعين.

وسيكون الاكتتاب متاحاً للمساهمين من حملة اسهم "بيتك" في اليوم السابق للاكتتاب.

وأوضح العمر في مقابلة مع "العربية"، أن "بيتك" يخطط للتوسع في كل من السعودية وماليزيا وتركيا، مشيراً إلى أن البنك يمتلك شركتين في السعودية، تعملان في نشاط التمويل العقاري، والاستثمارات، وتسعى للاستفادة من الإنفاق الهائل على البنية التحتية في المملكة، وتعزيز تواجدها في القطاع المهم.

وأشار العمر إلى أن "بيتك" يحقق أداء قوياً، وهناك نمو جيد للإيرادات، بالإضافة إلى تحسن جودة الأصول بعد إعادة الهيكلة، وعبر عن تفاؤله الكبير بأداء البنك خلال الفترة المقبلة، خاصة داخل الكويت في ظل الرغبة الحكومية القوية لزيادة الإنفاق على البنية التحتية، وهو ما ساهم في تنشيط جميع البنوك.

وسيصل رأسمال البنك بعد الاكتتاب إلى 383 مليون دينار (نحو 1.360 مليار دولار).