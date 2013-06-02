%69 من المهنيين يرون فرصاً واعدة في العمل المستقل

كشف استبيان جديد أجراه "بيت.كوم"، المتخصص في التوظيف بالشرق الأوسط، أن 75.2% من المشاركين يعتبرون العمل بشكل مستقل خياراً جيداً للعاملين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأنه يوفر دخلاً أعلى وتوازناً أفضل بين العمل والحياة مقارنة مع العمل بدوام كامل.

وأشار التقرير الذي جاء بعنوان "وضع سوق العمل المستقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" أن 7 من كل 10 (69.2%) من المشاركين في الاستبيان قد يفكرون في العمل على أساس مستقل أو لحسابهم الخاص بدلاً من كونهم موظفين بدوام كامل.

وفي لقاء مع "العربية"، قال مسؤول تطوير الأعمال في "بيت.كوم"، أحمد ترعاني: "إن الكثير من المهنيين يفكرون في العمل المستقل بدافع توازن أفضل بين العمل والحياة، والتمتع بميزات العمل المستقل الذي يتيح حرية كاملة في تنظيم الوقت وبين الجانبين".

وأشار ترعاني إلى أن معدل من يفضلون العمل المستقل يرتفع في الإمارات في ظل الميزات الكبيرة التي تقدمها الحكومة الإماراتية لتشجيع الاستثمارات، خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويعززها الاستقرار الاقتصادي الملحوظ في الإمارات.

ووفقاً لتقرير "بيت.كوم"، تشمل قائمة أبرز الأسباب التي قد تدفع المهنيين للنظر في مهنة مستقلة، القدرة على التركيز بشكل أكبر على الأشياء التي تهمهم (23.5%)، والأجر الأعلى (18.3%)، والمزيد من التحكم بمسارهم المهني (11.8%). وقد أشار 54.9% من أفراد العينة إلى اعتقادهم بأن المهنيين الذين يعملون لحسابهم الخاص يكسبون أكثر من أقرانهم الذين يعملون بدوام كامل.

أما السبب الرئيسي الذي يدفع بالمهنيين العاملين بدوام كامل إلى العمل لحسابهم الخاص أيضاً يكمن في رغبتهم بكسب المزيد من المال، وذلك وفقاً لنسبة 63.9% من المهنيين الذين شملهم الاستبيان، أو لاستكشاف فرص وظيفية أخرى (14.7%).

وقد تم جمع بيانات استبيان "بيت.كوم"، الذي حمل عنوان "وضع سوق العمل المستقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" عن طريق الإنترنت خلال الفترة ما بين 2 و28 مايو 2013، بمشاركة 7,795 شخصاً من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر وعمان والبحرين ولبنان وسوريا والأردن والجزائر ومصر والمغرب وتونس.