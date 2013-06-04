إيمال ودوبال ستحتفظان بعلامتيهما التجارية بعد الاندماج

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة "إيمال" الإماراتية، سعيد فاضل المزروعي، أن اندماج لشركة مع "دوبال" جاء بعد شراء "مبادلة" حصة الربع في "دوبال" لإتمام الاندماج.

وقال المزروعي في لقاء مع "العربية"، إن اندماج شركتي "إيمال و"دوبال" للألمنيوم في كيان جديد سيفرز 5 شركات في الصناعات التحويلية.

وأكد أن كل شركة ستحتفظ بعلامتها التجارية بعد الاندماج، وذلك حفاظاً على المكانة العالمية للعلامتين، وتعاقداتهما الكبيرة على مستوى العالم، مشيراً إلى استمرار كل شركة في تنفيذ التزاماتها تجاه العملاء وتنفيذ كافة العقود التي لديها.

وأشار المزروعي إلى أن اندماج شركتي "إيمال و"دوبال" سيخلق فرص عمل كثيرة للمواطنين. ويقدر حجم أصول الكيان الجديد بعد الاندماج 15 مليار دولار وسيصبح خامس أكبر منتج عالمي للألومنيوم.