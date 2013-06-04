الراجحي: رجال أعمال سعوديون أوقفوا ثلث أعمالهم للمجتمع

قال رئيس لجنة الوقف في غرفة الرياض التجارية بدر الراجحي في مقابلة مع قناة "العربية" إن الوقف التجاري أداة لضمان استمرار مساهمة الأعمال في المجتمع.

ويجري التحضير حاليا لملتقى تنظيم الأوقاف الثاني في شهر سبتمبر المقبل.

ولفت الراجحي إلى وجود نسبة من أرباح الشركات تخصص للمسؤولية الاجتماعية لا تتخطى 2 أو 3%، وقد تنقطع في حالة وفاته، ولهذا يلجأ رجال الأعمال للوقف.

وقال الراجحي "الكثير من رجال الأعمال أوقفوا ربع أو ثلث شركاتهم، والثلاثة أرباع تنفق كاستثمارات وأرباح، وإذا لم يشترط الموقف أوجه معينة للصرف فإنها تكون مرنة لمجلس الإدارة فيما يرونه مناسباً للمجتمع".