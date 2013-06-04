"الإمارات العالمية للألومنيوم" تبدأ العمل منتصف 2014

توّج عملاقي الألومنيوم الإماراتيين "دوبال" و"إيمال" سنواتٌ من العمل المشترك في قطاع الألومنيوم، باندماج كامل بين الشركتين في كيان جديد سيعمل باسم "شركة الإمارات العالمية للألومنيوم".

وستبدأ الشركة الجديدة العمل داخل وخارج الإمارات بعد الحصول على الموافقات اللازمة والتي من المتوقع الانتهاء منها خلال النصف الأول من عام 2014.

وسيصبح خامس أكبر منتج عالمي للألومنيوم، بحجم أصول وأعمال تفوق 15 مليار دولار، كما سيضيف 2000 وظيفة إلى وظائفه القائمة، وسيكون الكيان قادراً على إنتاج 2.5 مليون طن متري من الألومنيوم سنوياً حتى عام 2015.

ومن المنتظر أن يحفز الاندماج الشركة الجديدة على تعزيز حصتها في السوق العالمية لاسيما أن طرفيها "ايمال" و"دوبال" باعتا العام الماضي حوالي 436 ألف طن من الألمنيوم إلى الأسواق الأوروبية، و251 ألف طن إلى أسواق الأميركتين.

وستقوم الشركة الجديدة بالبناء على أعمال "دوبال" و"إيمال" وذلك من خلال تعزيز أعمال صهر الألومنيوم والتوسع فيها وتصفية الألومينا إضافة إلى استخراج البوكسايت خارج الدولة.