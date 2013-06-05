الطيار: 5 مليارات دولار إنفاق السياح السعوديين في الصيف

قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الطيار للسفر والسياحة، الدكتور ناصر الطيار في مقابلة مع قناة "العربية": إن ماليزيا ولندن هما أبرز الوجهات السياحية للسعوديين هذا الصيف، فيما تتصدر العاصمة الأميركية واشنطن الخيارات السياحية للمسافرين نحو أميركا.

وأضاف الطيار أن نسبة المتجهين نحو لبنان هذا الصيف تقترب من الصفر، فيما قلّت بشكل كبير نسبة المتجهين إلى تركيا للسياحة بعد الأحداث الأخيرة.

وقدر الطاير عدد السائحين من السعوديين والمقيمين هذا الموسم بنحو 5 ملايين سائح، بمتوسط نفقات تقدر بـ5 مليارات دولار، على افتراض أن متوسط النفقات 10 آلاف دولار.

وحول ارتفاع الأسعار في مدينة جدة قال الطاير "مدينة جدة لا توجد فيها منتجعات سياحية، أو وسائل ترفيه، وكونها الأقرب لقبلة المسلمين يرفع من الإقبال عليها".

ولفت إلى أن المفاجأة هذا الموسم ارتفاع الطلب على إندونيسيا والفلبين من قبل العائلات، وعادة ما يكون الإقبال على هذه البلدان من قبل رجال الأعمال، إلا أن خريطة وجهات السائحين تتغير كل موسم تبعاً للأحداث العالمية.

ومع بدء الإجازة الصيفية في السعودية اليوم تبدأ رحلات السفر إلى الخارج لقضاء الإجازة الصيفية، إلا أن حرارة الصيف وربيع العرب يجعلان السفر إلى دبي ولبنان أمراً مستبعداً، حيث يفضلون التوجه إلى المناطق الباردة أو المعتدلة مثل أوروبا وشرق آسيا.