الطريفي: دخول الأموال لأسواق الإمارات سيكون طويل الأمد

قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات عبدالله الطريفي في مقابلة مع قناة "العربية" إن الانضمام لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة جاء بعد محاولات بدأت منذ أربع سنوات، متوقعا تدفق الأموال على المدى القصير عبر المحافظ الاستثمارية والصناديق الاستثمارية الأجنبية.

وأضاف الطريفي أن أسواق دبي وأبوظبي اجتازت خمسة معايير أساسية للانضمام لمؤشر MSCI، وأبرزها الانفتاح على الملكية الأجنبية وحرية تدفق رؤوس الأموال.

وقال الطريفي "الاستقرار المؤسساتي والإطار التشريعي ساعدا على الانضمام للمؤشر، ونطمح أن تكون الأسواق متطورة خلال 3 إلى 4 سنوات".

وتوقع الطريفي أن يكون أداء أسواق الإمارات متوازنا بشكل صعودي محسوب.

وأضاف "نعمل لإصدار أدوات متطورة خاصة بإدارة الاستثمار وحقوق الاكتتاب، وكذلك أدوات متطورة لشهادات الإيداع في فترات متتابعة"، بحسب الطريفي.

وأشار الطريفي إلى أن تدفق الأموال عبر المحافظ والصناديق الأجنبية هي أبرز التداعيات الإيجابية لانضمام أسواق الإمارات لمؤشر مورغان ستانلي.