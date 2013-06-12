دراسة: 345 مليار برميل موارد النفط الصخري في 42 دولة

كشفت دراسة أميركية حديثة عن وجود موارد للنفط الصخري تقدر بثلاثمئة وخمسة وأربعين مليار برميل في اثنين وأربعين دولة، مما يغطي أكثر من عقدٍ من استهلاك النفط العالمي، بحسب ما نقلتهُ صحيفةFinancial Times.

وأظهرت الدراسة، وهي الأولى من نوعها لوزارة الطاقة الأميركية، ارتفاع احتياطي النفط الصخري في الولايات المتحدة من اثنين وثلاثين مليارا إلى ثمانيةٍ وخسمينَ مليارَ برميل.

وقد تصدرت روسيا قائمة الدول من حيثُ مخزونات هذا النوع من النفط بواقع خمسة وسبعين مليار برميل، تلتها الولايات المتحدةُ ثمَّ الصين بمخزونات تقدر باثنين وثلاثين مليار برميل

أما المرتبة الرابعة، فقد احتلتها الأرجنتين بمخزوناتٍ تبلغُ سبعة وعشرين مليار برميل، في حين حلت ليبيا خامسة بمخزونات تصل إلى ستةٍ وعشرينَ مليار برميل.

أما على صعيد الغاز، فقد أشارت الدراسةُ إلى أن التكوينات الصخرية رفعت الموارد العالمية منهُ بسبعة وأربعين في المئة، لتصل إلى نحو ثلاثة وعشرين تريليون قدم مكعبة.

يشار إلى أن التقرير يتناول الموارد القابلة للاستخراج من الناحية الفنية فقط دون النظر إلى الربحية، موضحا أن التقديرات غير مؤكدة إلى حد كبير.