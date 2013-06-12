البلوشي: ترقية بورصات الإمارات تخلق عمقاً أكبر للأسواق

أكد الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، راشد البلوشي، أن قرار ترقية أسواق الإمارات إلى مرتبة "ناشئة"، يعد "خطوة إيجابية جداً، من ناحية مكانة الأسواق وسمعتها ومستويات السيولة، وكذلك من ناحية تطوير الإجراءات والبنية التحتية للأسواق".

وأضاف البلوشي في مقابلة مع "العربية": "إن الأسواق الإماراتية بدأت إجراءات الانضمام منذ أربع سنوات بتطوير الخدمات والإجراءات والبنية التحتية بحيث تتماشى مع متطلبات الانضمام لهذه الفئة، وذلك بالتنسيق مع جميع مكونات الأسواق مثل مقدمي خدمات "الحفظ الأمين"، والوسطاء ومديري صناديق الاستثمار والمستثمرين بشكل عام".

وكانت "مورغان ستانلي" قد أعلنت، اليوم الأربعاء، عن ضم أسواق الإمارات وبورصة قطر إلى مؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة، بدءاً من شهر مايو 2014 ليتوافق مع المراجعة نصف السنوية للمؤشرات التي تغطي أكثر من 2700 ورقة مالية في 21 سوقاً تصنفها حالياً على أنها أسواق ناشئة.

وأكد البلوشي أن الترقية تساهم في زيادة تدفق الاستثمارات وتخلق عمق أكبر للسوق، مشيراً إلى أنه على المدى المتوسط ستتغير توجهات المستثمرين إلى النظرة طويلة الأجل، وتقلص حجم السيولة المضاربية، إضافة إلى استقرار حركة التداولات داخل السوق مع التزايد المتوقع للسيولة.