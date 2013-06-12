"العربية" تفتح الملف الساخن لثورة النفط الصخري

فتحت قناة "العربية" في ندوة نظمتها على هامش "المنتدى الاقتصادي العالمي" الذي عُقد أواخر الشهر الماضي في البحر الميت بالأردن، الملف الساخن المتعلق بالاكتشافات الأخيرة للنفط والغاز الصخريين في الولايات المتحدة، وتداعياته على المشهد العالمي في قطاع النفط الطاقة.

وناقشت الندوة التي تم بثها مؤخراً على شاشة "العربية" مع مجموعة من المختصين تأثير هذه الاكتشافات على ديناميكية أسواق الطاقة من جهة وعلى السياسة الخارجية للولايات المتحدة من جهة أخرى، وهل ستغير ثورة الإنتاج الصخري من قواعد اللعبة في أسواق النفط.