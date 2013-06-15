الشطي: الأجواء الجيوسياسية دعمت أسعار الخام الأميركي

قال محمد الشطي، الخبير النفطي في لقاء له مع "قناة العربية" أن الأجواء السياسية تغذي القلق في السوق وسلوك المضاربين والمستثمرين من أجل دفع السوق إلى الأمام وإحراز مكاسب.

وأضاف أن الأجواء الجيوسياسية ساخنة خصوصاً بالنسبة لسوريا والقرار الأميركي الذي يقضي بتسليح المعارضة، لكنه أمر وقتي إلى حين يطمئن السوق للحالة السورية وما سيكون من إجراء متبع.

وارتفعت أسعار الخام الأميركي بعد أن وافقت الولايات المتحدة على تزويد السلاح للمعارضة السورية، حيث يخشى المستثمرون امتداد الصراع إلى دول أخرى في الشرق الأوسط مما قد يهدد الإمدادات في المنطقة.

وارتفع الخام الأميركي WTI إلى أعلى مستوى له في تسعة أشهر, كما ارتفع خام "برنت" القياسي فوق أعلى مستويات له في شهرين.

كما لاقت أسعار الخام الأميركي دعماً من بيانات كشفت في وقت سابق في الأسبوع عن تراجع إعانات البطالة الأسبوعية وزيادة مبيعات التجزئة الأميركية، كما تأثرت الأسعار بمستويات الدولار الذي سجل أدنى مستويات له في أربعة أشهر أمام سلة من العملات.