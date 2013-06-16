مفتي السعودية يحذر التجار من التلاعب بالأسعار قبل رمضان

حذر مفتي المملكة، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، التجار من رفع أسعار السلع الاستهلاكية قبل حلول شهر رمضان.

وأكد مفتي السعودية في كلمة توجيهية للتجار بأن يتقوا الله، وأن يكون بيعهم بأسعار معقولة، وألا يستغلوا مثل هذه الأوقات، خصوصاً أن التجارة في السعودية حرة، والدولة لا تفرض عليهم ضريبة.

وتأتي هذه التحذيرات فيما كشفت الأسعار التي أعلنتها وزارة التجارة والصناعة عن ارتفاع واضح لبعض أنواع السلع الرئيسية خلال شهر واحد فقط، كان من أبرزها الأرز بنسبة 1.8%، وزيوت الطهي بنسبة 1.6 %، والسكر بنسبة 1.4% التي واصلت ارتفاعها للشهر الثاني على التوالي، مصاحبة ارتفاع سعر الدجاج المجمد المستورد بنسبة 2.3%، وسعر الحليب السائل المركز بنسبة 1.1%.

وفي مقابلة مع "العربية"، قال الكاتب الصحافي، أسامة عجلان الحازمي: "إن المستهلك غير محمي من ارتفاع الأسعار، وهذا الملف يتم فتحه منذ عشرات السنين ولم يتنهِ حله، وهو ما يشير إلى أن وزارة التجارة لا تريد حلاً جذرياً للمشكلة".

وأشار إلى أنه على الرغم من وجود حرية في الأسعار ولكن لا بد من الضبط ووقف المغالاة، فكل زيادة تأتي على زيادة سابقة، ولا تراجع مطلقاً، وهو ما يفرض ضرورة التدخل المباشر لضبط الأسعار بما يتناسب مع مستوى أسعار الاستيراد، وكذلك بما يتناسب مع مستويات الدخول.