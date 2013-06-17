عمران: لا مفاوضات بين البورصة المصرية ومرغان إستانلي

قال رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران إن المحادثات تتواصل بين إدارة البورصة ومؤسسة مورغان إستانلي حول وضع مصر في مؤشر الأسواق الناشئة، مؤكداً أنه لا مفاوضات مع مرغان إستانلي، ولكن محادثات لشرح الصورة والأوضاع الاقتصادية.

وأضاف عمران في مقابلة مع قناة "العربية" أن الآلية التي اعتمدها البنك المركزي في 17 مارس الماضي لتوفير احتياجات المستثمر الأجنبي من العملات الصعبة ليست جديدة، وأنها موجودة منذ سنوات، ولكن البنك المركزي المصري أراد التذكير بها فقط.

وتميز هذه الآلية بين المستثمر الأجنبي المتواجد في السوق المصري منذ فترة والمستثمر الذي يدخل السوق لأول مرة.

وأوضح عمران أن البورصة المصرية لا علاقة لها بسوق الصرف، ولا تتحكم فيه من قريب أو بعيد، حيث يخضع لإدارة البنك المركزي المصري، لافتاً إلى أن تأخير خروج الاستثمارات يتعلق بالدرجة الأولى بصعوبة الحصول على النقد الأجنبي.

وفي سياق متصل نفى الرئيس التنفيذي للبحوث في مورغان ستانلي صدور أي قرار لشطب مصر من مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة أو أن يكون هناك مقترح في الوقت الراهن بشأن إعادة تصنيف السوق، لافتاً إلى أنه تتم حاليا مراقبة الأوضاع في مصر عن كثب، لا سيما حرية الاستثمارات الأجنبية في السوق وسهولة خروج الأموال.