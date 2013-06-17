كولييرز: نقص المعروض يرفع أسعار الوحدات المكتبية بأربيل

أشار تقرير شركة " كولييرز" حول القطاع العقاري في العاصمة الاقتصادية لإقليم كردستان العراق أربيل إلى أنه لدى قطاع الوحدات السكنية المجال لمزيد من النمو، لكنه استبعد تقديرات سابقة للحكومة بإمكانية إنجاز ما يتجاوز 112 ألف وحدة سكنية خلال خمسة أعوام.

وقال مدير في قسم حلول تطوير المشاريع في (Colliers International)، سعدالله العابد، إن السوق العقاري في أربيل يعاني من نقص المساحات المكتبية، مما يضطر بعض الشركات لتحويل الوحدات السكنية إلى مكاتب، بالإضافة إلى النقص الكبير في فئة المكاتب الفاخرة.

وتوقع استمرار معاناة السوق من قلة المعروض في قطاع الوحدات المكتبية على المديين القصير والمتوسط، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار إيجار المكاتب، مشيراً إلى أن بعض المشروعات المكتبية تم تأجيرها بالكامل قبل أن يتم تنفيذ أكثر من 50% من الأعمال الإنشائية للمشروع.

وفي قطاع التجزئة، قال العابد "إن أربيل تعاني من نقص في الوقت الراهن، مع نمو كبير في الطلب على مساحات التجزئة، لكن في حال إتمام جميع المشاريع الجديدة، التي تشمل بمعظمها مراكز تجارية قد يؤدي ذلك إلى انخفاض كبير للأسعار.