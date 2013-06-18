الأسواق العالمية تترقب موعد تخفيض السياسات التحفيزية

تزداد حالة الترقب في الأسواق مع اقتراب موعد اجتماع الفديرالي، خاصة أن التكهنات بشأن السياسية النقدية الأميركية هي أحد أهم العوامل التي تحرك الأسواق العالمية في الفترة الأخيرة.

ويرى الكثير من المتداولين أن أي تغير في لهجه البيان الرسمي الصادر عن الفديرالي، أو أى تلميحات من محافظ المركزي الأميركي بن برنانكي حول الأوضاع الاقتصادية والسياسية النقدية سيكون مؤثراً في السوق.

ولا يتوقع المحللون أى تغير في السياسية النقدية الأميركية، في حين يطغى الحديث حول التصريحات الصادرة من الفديرالي التي تبرز مدى صحة الاقتصاد الأميركي وتوجه السياسية النقدية المستقبلية.

وتدور التكهنات حول الجدول الزمني لتخفيف المركزي من مشترياته من السندات والأوراق المالية المقيمة حاليا بـ85 مليار دولار شهريا.

كما تنتظر الأسواق أى إشارة حول توجه نسبة الفائدة وما إذا كانت ستظل بالقرب من الصفر لفترة طويلة، وتوقعات المصرف حيال معدل البطالة.

وقال محافظ البنك المركزي في شهادته أمام الكونغرس الأميركي الشهر الماضي ان السياسة النقدية الميسرة ستظل قائمة لفترة طويلة بعد نهاية برنامج التحفيز المعروف بالتيسير الكمي وحتى بعد تحسن الاقتصاد ولكن على الرغم من ذلك الأسواق شهدت تقلبات حادة.