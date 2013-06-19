شركات عالمية تلغي رحلاتها للأقصر احتجاجاً على "الخياط"

هدَّدت غرفة شركات السياحة المصرية باستقالات جماعية احتجاجاً على استمرار المهندس عادل الخياط محافظاً للأقصر، وأعلنت شركات سياحة إلغاء رحلاتها لأكبر المدن الأثرية في العالم، لموسم الشتاء المقبل، احتجاجاً على تعيين الخياط.

وقالت مصادر مطلعة لـ"العربية نت" إن شركة "توماس كوك" ألغت رحلاتها فعلاً للشتاء المقبل.

وأوضحت المصادر أن أزمة وزير السياحة المصري هشام زعزوع مع مجلس الوزراء مازالت مستمرة بسبب تعيين الخياط محافظاً للأقصر، مؤكدة أن زعزوع مصرٌّ على استقالته ولكنه ينتظر الرد.

وقال رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات، عادل فريد، في تصريحات خاصة لـ"العربية نت"، إن الغرفة مازالت تدرس كيفية الرد على استمرار الخياط في موقعه كمحافظ للأقصر، وإن هناك أكثر من وسيلة للرد والتصعيد إزاء تعسف الحكومة والسلطات.

وأشار فريد إلى أنه بالفعل يوجد إلغاء لحجوزات ورحلات كانت مقررة للأقصر منذ إعلان الخياط محافظاً للأقصر، متوقعاً مزيداً من الإلغاء خلال اليومين المقبلين.

وأوضح أن الإلغاءات لا تتوقف عند جنسية معينة بل هناك حالة إحجام عن زيارة مصر وتحديداً الأقصر في ظل هذه الظروف، مشيراً الى أن نسب الأشغال لا تتجاوز في الوقت الحالي ٢٠٪، رغم تدني مستوى الأسعار بنسب كبيرة، متوقعاً أن تنخفض نسب الأشغال الى ما دون ذلك خلال الفترة المقبلة.

ولفت فريد الى أنه لا يمكن التعويل على السياحة الإيرانية، حيث تتردد معلومات تتعلق بإعادة النظر في هذا الملف خلال الأيام المقبلة.