قرب ولادة الطفل الملكي ينعش متاجر بريطانيا

في الوقت الذي تترقب فيه بريطانيا قرب وصول الطفل الملكي ابن الأمير وليام وزوجته كيت، تحاول المتاجر والفنادق وغيرهما من القطاعات الاستفادة من الاهتمام بالعائلة الملكية لرفع مبيعاتها.

الظاهرة المعروفة بتأثير كيت أو Kate effect تؤدي إلى اختفاء الأزياء التي ترتديها، مثل ثوب ارتدته ونفد من المتاجر بعد ساعة واحدة فقط من ظهورها به. ومع اقتراب موعد ولادة المولود الملكي، امتد تأثير كيت إلى منتجات الأطفال.

فبعد ظهور كيت في صورة أمام هذا المتجر الفاخر في south Kensington حاملة سلة لحمل الأطفال بـ300 جنيه، ارتفعت مبيعات سلال الأطفال الشبيهة والأرخص ثمناً بنسبة 57%.

وتقول ايزابلا مينكيوتس، صاحبة متجر "بلو الموندز"، إنه بعد زيارة كيت أصبح المتجر تحت الأضواء، وكل واحد يود أن يكتشف ما هو متجر "بلو الموندز"، وفي الحقيقة هو متجر صغير، ولكننا شهدنا زيادة في الاهتمام والإقبال، وهذا شيء مثير لنا.

وتتوقع شركة كرنسوتيوم للتجزئة البريطانية أن يدعم وصول المولود الملكي مبيعات التجزئة والمنتجات التذكارية.

وقال ريتشارد دود، المتحدث باسم "كونسوتيوم"، إن كيت لها متابعون في كل أنحاء العالم، واختياراتها في الأزياء عادة ما تنفد من المتاجر بشكل فوري، وبالـتأكيد اختياراتها للمولود من الأثاث أو ملابس الطفل سيكون لها تأثير كبير، وهي عادة ما تفضل العلامات البريطانية، وبالتالي سيكون لها تأثير كبير جداً على المتاجر البريطانية.

كما تتوقع هيئة السياحة زيادة عدد الزوار للعاصمة، خاصة قصر باكنغهام الذي شهد ارتفاعاً بنسبة 50% في عدد الزائرين بعد الزفاف الملكي.

وتقول كيرستن فرجسن، المتحدثة الإعلامية بهيئة السياحة في لندن "لاحظنا أن هذه الأحداث الملكية، مثل ولادة الطفل الملكي، تزيد عدد الزائرين إلى المعالم الملكية، فعلى سبيل المثال، وصل عام 2010 عدد الزائرين إلى قصر باكنغهام إلى 400 ألف زائر، أما بعد الزفاف الملكي في عام 2011 فشهدنا قفزة كبيرة في عدد الزائرين للقصر وصل إلى 600 ألف زائر".

الفنادق بدورها تحاول الاستفادة من الاهتمام بالمولود الملكي، هذا الجناح مصمم على طراز حضانة ملكية يمكن استئجارها بسعر يتراوح بين ألفين ومئتي جنيه في الليلة.

ويقول هاورد هارتلي، مدير تسويق في فندق "غروفنر هاوس": أطلقنا هذا الجناح تزامناً مع المولود الملكي، ولاحظنا اهتماماً كبيراً من الدول الخليجية. عملاؤنا العرب يتصلون بنا لمعرفة ما إذا كان الطفل الملكي سيولد خلال شهر رمضان، وأعتقد أن الإجابة: نعم.