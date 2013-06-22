"صافولا" تقر نظام عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت

أعلنت مجموعة "صافولا" قرارها تطبيق نظام عطلة نهاية الأسبوع، لتكون يومي الجمعة والسبت بدلاً من يومي الخميس والجمعة، اعتباراً من مطلع يوليو المقبل، وذلك في تجربة حتى نهاية العام الحالي لتقييمها واتخاذ القرار المناسب.

وقالت الشركة إن الهدف الرئيسي من قرارها هو تسهيل عملية التواصل والتنسيق بين شركات المجموعة داخل المملكة وخارجها.

إلى ذلك أوصى أحد أعضاء مجلس الشورى بعدم تغيير الإجازة الأسبوعية والبقاء عليها كما هي، واستشهد عضو الشورى في دراسته بتجربة شركة ARAMCO، وقال إنها لم تشتك من الإجازة الحالية.

من جهة أخرى، يرى فهد بن جمعة، الخبير الاقتصادي وعضو في مجلس الشورى، أن قرار تغيير عطلة نهاية الأسبوع إيجابي، وأن القرار سيسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الاقتصاد السعودي من التجارة العالمية والبورصات العالمية.