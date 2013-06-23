"غلفتينر" تستحوذ على 51% من "الخليج للشحن" السعودية

استحوذت شركة "غلفتينر" الإماراتية على 51% من شركة "مقاولات الخليج للشحن والتفريغ" السعودية، بعد توليها مسؤولية الإدارة الكاملة لثلاثة موانئ سعودية في جدة والجبيل.

وهذا الاستحواذ يجعل من "غلفتينر" أكبر شركة إدارة موانئ في الشرق الأوسط من حيث عدد الموانئ التي تديرها في المنطقة، حيث تتولى غلفتينر إدارة 40% من منشآت الموانئ الكبرى في الشرق الأوسط، والتي تمتلك قدرة استيعابية تصل إلى 12 ألف سفينة حاويات نمطية في المنطقة، و45% من القدرة الكلية للموانئ الواقعة خارج مضيق هرمز.

وفي مقابلة مع "العربية"، قال رئيس مجلس إدارة شركة "مقاولات الخليج للشحن والتفريغ"، الأمير عبدالعزيز بن أحمد عبدالعزيز: "إن الهدف من هذه الصفقة هو دخول شريك استراتيجي يخدم العمل، خاصة أن "غلفتينر" تتواجد في مناطق كثيرة حول العالم، ومنها موانئ إماراتية مهمة، وهو ما يشكل استفادة للموانئ السعودية، ويساهم في تخفيض التكاليف خاصة مع الجهات المتعاونة".

وأضاف "إن خبرة غلفتينر الواسعة في إدارة الموانئ سوف تعزز من مكانة شركة مقاولات الخليج للشحن والتفريغ، ويعمل على رفع حجم الأعمال في الموانئ الثلاثة".

وستدير شركة "غلفتينر" عمليات رصيف الحاويات الشمالي (NCT) في ميناء جدة الإسلامي على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، كما أنها ستكون مسؤولة عن إدارة عمليات ميناء الجبيل التجاري (JCP) على الساحل الشرقي.

وأكد الأمير عبدالعزيز أن الكفاءة في المناولة تعد أهم من الأسعار بالنسبة للناقلات ومشغلي الخطوط الملاحية، لأن ضعف الكفاءة والتأخير يحمل الخط الملاحي تكاليف كبيرة، مشيراً إلى أن محطة حاويات جدة لديها سمعة قوية، وكذلك ميناء جدة الذي يعتبر محطة رئيسية بين الشرق والغرب على معبر مائي مهم عالمياً.

وتأسست "غلفتينر" في إمارة الشارقة في عام 1976، كإحدى الشركات التابعة لشركة الهلال للمشاريع، وأنشأت الشركة أول محطة حاويات في ميناء خالد في الشارقة، وقد شهدت الشركة نمواً إقليمياً وعالمياً واسعين، حيث قامت بإنشاء موانئ في الإمارات والعراق وروسيا والبرازيل، إضافة إلى عمليات مشتركة مع شركات كبرى في تركيا وباكستان، وقد تولت غلفتينر مناولة 50 مليون طن من البضائع من خلال منشآتها الخاصة أو التي تتولى إدارتها.