الزامل: أتوقع منح موظفي القطاع الخاص السعودي يومي إجازة

قال رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في الرياض عبدالرحمن الزامل إن تغيير الإجازة الأسبوعية للجمعة والسبت في السعودية، كان مطلباً هاماً للقطاع الخاص في السعودية، لما له من فوائد على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف الزامل في مقابلة مع قناة "العربية" أن الأسبوع الحالي ستكون الإجازة فيه 3 أيام هي الخميس والجمعة والسبت، على أن تبدأ البنوك وأسواق المال العمل الأحد المقبل.

وطالب الزامل بضرورة النظر في المطالب بمنح العاملين في القطاع الخاص إجازة يومين، بدلاً من يوم واحد.

وقال الزامل "منح العاملين في القطاع الخاص إجازة يومين في الأسبوع سوف يسهم بشكل مباشر في زيادة إقبال المواطنين السعوديين على العمل في القطاع الخاص".

ولفت الزامل إلى أنه لا مشكلات أو آثار سلبية لقرار تغيير الإجازة الأسبوعية، خاصة وأن وزارات اتخذت قرارات لتلافي أي آثار لهذا التغيير، حيث قرر وزير العدل نقل كل القضايا التي كان محدداً لها السبت إلى يوم الخميس، وكذلك الحال بالنسبة لمواعيد المستشفيات.

وأوضح الزامل أن من الجوانب الإيجابية للقرار بالنسبة للمواطن سهولة التواصل، خاصة في بعض المناطق مثل الشرقية وأهلها الذين تربطهم روابط عائلية مع عائلات في البحرين وكذلك في الشمال، ما يسهم في التزاور وتعزيز التقارب.