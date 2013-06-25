تغيير العطلة يعزز توافق السوق السعودي مع بورصات الخليج

أكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، أن تغيير العطلة الأسبوعية في السعودية إلى يومي الجمعة والسبت له فوائد كثيرة على الاقتصاد السعودي، موضحاً أن سوق الأسهم السعودية سيكون بذلك متوافق مع الأسواق الخليجية الأخرى.

وأضاف البوعينين في مقابلة مع "العربية"، أن السوق سيتجنب الأزمة المستمرة التي يتعرض لها عند الافتتاح كل يوم سبت بسبب الانعكاسات السلبية التي تنتهي بها إغلاقات الأسواق العالمية، لاسيما الأميركية.

وطالب البوعينين بمحاولة تقليل الفروقات بين السوق السعودية والأسواق الخليجية، لاسيما نسبة التذبذب السعري وتوقيت افتتاح الأسواق.

وأشار إلى أن إدراج الشركات الخليجية في السعودية يعتمد على "هيئة السوق المالية" وتقريب الفروقات.