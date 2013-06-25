نقص الغاز يؤدي لتوقف 9 مصانع إسمنت مصرية عن الإنتاج

أكد رئيس شعبة منتجي الإسمنت في اتحاد الصناعات المصرية، مدحت إسطفانوس، أن 9 مصانع للإسمنت توقفت عن الإنتاج بشكل كامل نتيجة نقص الغاز الطبيعي.

وقال إسطفانوس في مقابلة مع "العربية"، "إن الشركات الموردة للغاز أبلغت المصانع عن توقف ضخ الغاز تماماً، وهو ما أدى إلى خسارة نحو 25% من القدرات الإنتاجية للإسمنت في مصر".

وأشار إلى أن العجز في الغاز الطبيعي يأتي في ضوء زيادة الاستهلاك في محطات الكهرباء، في الوقت الذي لا توجد زيادة في إنتاج حقول الغاز التي تحتاج لاستثمارات كثيرة لرفع طاقتها الإنتاجية.

وأوضح أن مصانع الإسمنت تدرس تغيير اللقيم من الغاز الطبيعي إلى الفحم، ولكن هذا الأمر سيأخذ وقتاً كبيراً لإنجازه، بالإضافة إلى التكلفة الكبيرة التي تصل إلى 120 مليون جنيه لتحويل كل خط إنتاج للعمل بالفحم.

وأكد أن السوق حالياً لا يواجه مشكلة كبيرة، خاصة مع الزيادة الكبيرة في طاقات الإنتاج مقارنة بالاستهلاك المحلي، ولكن إذا استمرت الأوضاع على هذا الحال فسوف يتأثر السوق، وربما يؤدي ذلك إلى اللجوء إلى الاستيراد، وبالتالي ارتفاع أسعار الإسمنت في السوق المحلي.