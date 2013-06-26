خبير: الحكومة فشلت في فكّ شفرة الاقتصاد المصري

قال أستاذ الاقتصاد في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور جمال هيكل: "إن مقدرات وإمكانات الاقتصاد المصري تجعله نمراً اقتصادياً، لكنه لازال مقيداً لأن الحكومة لم تتمكن من فك شفرته".

وأضاف هيكل في مقابلة مع "العربية": "لازال الاقتصاد يعاني من خلل كبير في التشغيل في ظل هيكل سكاني يسيطر عليه الشباب، حيث ينضم نحو ربع مليون مواطن إلى سوق العمل سنوياً، وهو ما يحتاج لمعدلات نمو اقتصادي كبيرة لاستيعاب هذا النمو في الطلب على فرص العمل، حيث إن المعدل الحالي المقدر بنحو 2.2% يعتبر محدوداً جداً".

وأشار إلى أن مقارنة معدل النمو مع معدلات النمو السكاني في مصر تشير إلى مستوى المعيشة في تراجع متواصل.

وقال إن تمويل عجز الموازنة عن طريق تغيير هيكل الضريبة يعطي إشارات سلبية حول الاقتصاد، ولكن الأفضل هو توسيع المجتمع الضريبي، خاصة في ظل الحجم الكبير للتهرب الضريبي في مصر، وهو ما يتضح عند مقارنة حصيلة الضرائب مع الناتج المحلي، حيث لا تعكس الضريبة حجم الدخول في الاقتصاد المصري وهو ما يستوجب رفع كفاءة التحصيل الضريبي.

وتشير المعلومات إلى أن هروب الاستثمارات بعد ثورة أدى إلى تزايد البطالة في مصر من 9 إلى قرابة الـ13%، رغم ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من سالب 500 مليون دولار في 2011 إلى 2.8 مليار دولار خلال العام الماضي، فيما ارتفع معدل التضخم إلى 9% في مايو بضغط من تدني قيمة الجنيه.