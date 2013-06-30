"موبايلي" تحصل على تمويل بـ650 مليون دولار بربحية 1.8%

وقعت شركة "موبايلي" السعودية مذكرة تفاهم مع كل من شركتي "نوكيا" وإريكسون للحصول على معدات من الشركتين بقيمة 2.4 مليون ريال (650 مليون دولار)، بتمويل من وكالة ائتمان التصدير الفنلندية ونظيرتها السويدية ولمدة إجمالية عشر سنوات.

وقد كلفت "موبايلي" بنك "كريدت أجريكول" وبنك "دوتشية" لهيكلة وترتيب التمويل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

وتعتزم "موبايلي" استثمار هذه التسهيلات في تعزيز قدرات البنية التحتية واستحداث تقنيات جديدة وتعزيز القدرة التنافسية.

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة "موبايلي" ثامر الحوسني، "إن كافة التمويلات التي تحصل عليها الشركة تكون موافقة للشريعة الإسلامية"، مشيراً إلى أن هذا التمويل الأخير تم توقيعه بمعدل مرابحة منخفض جداً يبلغ 1.8% كمعدل ثابت على مدار السنوات العشر".

وأضاف الحوسني في مقابلة مع قناة "العربية": "إن هذه النسبة تعد من أرخص المعدلات على الإطلاق وهو ما يعكس قوة الشركة والثقة والملاءة المالية التي تتمتع بها لدى البنوك المحلية والأجنبية، مشيراً إلى أن أغلب الشركات تدفع معدلات فائدة لا تقل عن 4% على تمويلاتها".

وأكد أن هذا التمويل سينعكس إيجابياً على التدفقات النقدية للشركة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع وجود فترة سماح لمدة سنة ونصف، مضيفاً "هذا التمويل الجديد سيساعد الشركة على تطوير وتغطية الخدمات الجديدة، ويزيد قدراتها التنافسية في قطاع الأعمال.

وأشار إلى أن الخطة الاستثمارية لـ"موبايلي" تتضمن إنفاق نحو 22 مليار ريال على مدار خمس سنوات، وهذا التمويل الجديد يعد مصدر جديد للشركة، وهو ما يعزز قدرات الشركة على توفير التمويل اللازم لخططتها الاستثمارية مع تنوع مصادر التمويل.