اتفاق على 99% من بنود التجارة الحرة بين الخليج وأوروبا

قال صالح بن عيد الحصيني، عضو مجلس الشورى السعودي ورئيس لجنة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة في الاتحاد البرلماني الدولي دول الخليج جاهزة منذ مدة طويلة للتجارة الحرة مع أوروبا.

وأضاف الحصيني في مقابلة مع قناة "العربية" أن "رسوم الصادرات" أصبحت مشكلة غير موجودة حالياً ولن تعرقل الاتفاقية.

وفي سياق متصل أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني أن إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي سيسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار.

وأشار الزياني إلى أن موضوع "رسوم الصادرات" ما زال يمثل عقبة أمام إبرام الاتفاقية، حيث تم الاتفاق على جميع المواضيع الأخرى، والتي تشكل أكثر من 99% من الاتفاقية.

وأوضح الزياني أن دول المجلس تخشى أن تؤثر بعض القرارات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي، ومنها قرار استبعاد دول مجلس التعاون من نظام الأفضليات، مؤكداً أن اتخاذ هذه الخطوة يتعارض مع روح التعاون القائمة بين الجانبين.

